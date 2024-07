Lombardia

MILANO – “Grazie alla Lega è in arrivo la flat tax per gli straordinari dei medici impegnati nella riduzione delle liste d’attesa. Questa misura di defiscalizzazione, che riduce l’aliquota dal 43 al 15 per cento, non solo porterà a un incremento delle prestazioni mediche, ma migliorerà significativamente l’accesso alle cure per i pazienti, valorizzando al contempo il prezioso lavoro dei nostri medici. Inoltre, siamo al lavoro per attribuire un maggior ruolo alle Regioni e introdurre strumenti concreti per il taglio delle liste d’attesa”.

Lo afferma Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombarda e responsabile federale sanità della Lega, che ha aggiunto: “La segretaria del Pd Schlein può parlare di ‘decreto fuffa’, ma noi preferiamo concentrarci sulla ‘muffa’ che abbiamo trovato al Ministero della Salute, conseguenza di 10 anni di tagli alla Sanità dai Governi di centrosinistra, da Monti a Gentiloni passando per Letta e Renzi, che hanno portato a una taglio complessivo di ben 36 miliardi, come certificato dalla Fondazione Gimbe. La Lega ora, con il buon senso e il prezioso lavoro a contatto con le Regioni, è riuscita ad ottenere una grande vittoria che permetterà di rispondere in maniera più efficace a un problema nazionale come quello delle liste d’attesa, problema aggravato da anni di tagli della sinistra.”

“Questa riforma – conclude Monti – rappresenta un passo avanti fondamentale per la nostra sanità, dimostrando che con una gestione oculata e una visione a lungo termine si possono ottenere risultati concreti per il bene dei cittadini”.