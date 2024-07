Città

SARONNO – Passando da via Milano è impossibile non notarlo. Da qualche giorno alcuni platani del viale alberato che corre lungo il perimetro del cimitero sono circondati da nastro bianco con il logo di Regione Lombardia. Una circostanza che ha provocato curiosità in automobilisti e passanti soprattutto alla luce della chiusura dell’arteria nella mattinata di sabato per un abbattimento.

A fare il punto l’assessore all’Ambiente Franco Casali: “Purtroppo quando le piante, per motivi diversi, muoiono vanno abbattute. In caso di platani occorre coinvolgere il servizio Ersaf e attendere loro sopralluogo e autorizzazione”. Un iter che il Comune di Saronno ha seguito: “Ersaf ha autorizzato le nostre quattro richieste di abbattimento di platani morti. Sabato abbiamo messo in sicurezza l’albero segnalato da Ersaf come prioritario”.

Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane: “Per gli altri alberi non ci sono tempistiche stringenti da rispettare. L’impresa è stata autorizzata ad abbatterli anche se la data da loro non è stata ancora confermata. Comunque entro la fine di agosto saranno abbattuti”.

Saronno, platani nastrati dal servizio fitosanitario in via Milano: foto e motivazioni

