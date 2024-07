Città

SARONNO – E’ arrivata nelle ultime ore in Municipio e ad Aler Varese la segnalazione di una saronnese sulla situazione di degrado che si è creata da alcune settimana in via Avogadro al quartiere Matteotti.

In particolare la cittadina segnala una “mancata gestione” dei rifiuti di un condominio di proprietà Aler dove si è creato un cumulo di spazzatura indifferenziata con persino un materasso. Oltre all’aspetto di decoro a spingere la saronnese a richiedere un intervento all’Amministrazione comunale la precaria situazione creata da sacchi abbandonati. “Come potete vedere – spiega la saronnese che ha allertato più uffici comunale – viene lasciato di tutto senza rispettare la raccolta differenziata. Si chiede di intervenire al più presto perché dalla discarica arriva cattivo odore e sono stati visti dei topi”. Facile immaginare la situazione creata dalla spazzatura abbandonata sotto il sole con le temperature da record degli ultimi giorni.

Insomma la richiesta è quella di un intervento di pulizia ma anche di provvedimenti di lungo termine per evitare il ripetersi del problema: “Visto che si tratta di episodi ricorrenti, si chiede anche di prendere provvedimenti per trovare soluzioni ed evitare che si ripetano questi episodi”.

