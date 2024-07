Città

SARONNO – Alle 11,30 si sono radunati in piazzale Borella con le bandiere e i propri delegati sindacali Cobas per protestare contro la riduzione dell’orario di lavoro con l’imposizione di ore di ferie ormai da una settimana. E’ il presidio organizzato dai dipendenti che in appalto si occupano del servizio di pulizie dell’Asst Valle Olona.

In sostanza da giovedì scorso 18 luglio ai lavoratori, circa un centinaio, che si occupano delle pulizie dell’ospedale di Saronno e di Busto Arsizio è stato chiesto di astenersi dai servizi di pulizia delle parti comuni come scale, cortili e corridoi: “Il tempo che dovrebbe essere dedicato a queste attività – spiega Eugenio Busellato delegato Cobas che segue i lavoratori – viene detratto dall’orario di lavoro e i lavoratori vengono messi in ferie. Un problema che quindi impatta sia sui diritti dei lavoratori sia sulla qualità dell’intervento nei due presidi. Si garantiscono gli interventi diciamo “sanitari” ma si chiede di tralasciare le parti comuni e per il tempo dedicato a quelle attività si costringono i lavoratori a prendere ferie”.

La novità riguarda i due presidi: “Abbiamo chiesto un incontro alla direzione dell’Asst Valle Olona – continua Busellato – ma non c’è stata nessuna risposta”. Da qui la decisione di organizzare il presidio in piazza Borella che a visto i lavoratori scendere in piazza malgrado le altissime temperature.

“Ci rammarica – concludono dai Cobas – che l’iniziativa non abbia visto la partecipazione delle altre organizzazioni in un presidio per chiedere attenzione per la situazione e per i diritti di questi lavoratori che garantisco un servizio essenziale ai due presidi dell’Asst Valle Olona”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti