SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Cesare Fusi, ormai ex amministratore unico uscente di Saronno Servizi dilettantistica, in merito al suo addio alla società che gestisce gli impianti sportivi cittadini.

“Dopo tre anni di mandato, per motivi personali ho deciso di rassegnale le dimissioni da Amministratore Unico della Saronno Servizi Ssd. La società in questi anni ha avuto uno sviluppo importante sia dal punto di vista delle risorse sia per gli investimenti fatti.

È stata una esperienza faticosa e affascinante nello stesso tempo, piena di soddisfazioni e anche di difficoltà: il Covid, la riforma del lavoro sportivo, la riqualificazione della pista di pattinaggio su ghiaccio e la copertura della vasca esterna hanno impegnato tutti duramente.

Ringrazio tutti i dipendenti e i collaboratori della Saronno Servizi Sportiva per la loro professionalità e per l’impegno dimostrato nel far crescere la Società affinché potesse offrire un servizio migliore agli utenti. Ringrazio i dipendenti della Saronno Servizi spa che mi hanno supportato e accompagnato con disponibilità e competenza.

Ringrazio Tu@Saronno e l’Amministrazione comunale che mi hanno dato l’opportunità di vivere un’esperienza che mi ha accresciuto sia dal punto di vista personale e sia professionale e che credo e spero abbia avuto ricadute positive sugli asset pubblici gestiti da Saronno Servizi dilettantistica.

Auguro a Pietro e a tutta la Saronno Servizi buon lavoro”

