SARONNO – Grande cordoglio a Saronno e in particolare al quartiere Aquilone per la scomparsa di Gianfranco Ronda volto storico del rione ma anche della protezione civile cittadina. Classe 1939 Ronda è nato in provincia di Parma a Borgo Val di Taro. E’ arrivato a Saronno nel 1988 con la moglie Frida dopo aver vissuto a Crema e dopo essere entrato, nel 1963, nel corpo dei vigili urbani di Milano.

Spirito sportivo, sotto l’egida dei vigili urbani, ha partecipato a campionati di calcio e di sci a livello nazionale ed europeo.

Il 1991 è l’anno del suo congedo, ma non era certo adatto al “riposo” dal lavoro e nello stesso anno ha fondato l’associazione culturale e sportiva l’Aquilone. Ideatore, fondatore e animatore, ha seguito e promosso l’attività dell’associazione fino all’inizio della pandemia quando è stato costretto a passare il testimone. Nel frattempo ha anche svolto per anni attività di volontariato per la protezione civile. Tanti gli interventi realizzati nel corso degli anni con la divisa gialla da quelli di pulizia del Lura alla disinfestazione dalle vespe e calabroni al recupero di sciami d’api.

Ci ha lasciato all’alba (5 del mattino) di oggi 25 luglio. Per sua volontà non si terranno funerali, ma verrà allestita una camera ardente a Garbagnate Milanese (via Carlo Forlanini 3 Garbagnate Milanese) con orario di accesso dalle 8 alle 18 a partire da oggi alle 12 di sabato 27 luglio

Sabato 27, alle 17, si terrà anche una commemorazione nella sede della “sua” associazione, in via Petrarca 7, con la presenza dei famigliari. La partecipazione è aperta a tutti.

