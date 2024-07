Calcio

VENEGONO SUPERIORE-La Varesina non si ferma con i rinforzi per la prossima stagione in Serie D, annunciando l’arrivo di Simone Bobbo dal Como.

Le Fenici puntano in alto e la campagna acquisti lo dimostra. Bobbo, cresciuto nelle giovanili del Como e con una breve esperienza nel RG Ticino lo scorso anno, è un esterno difensivo classe 2006 con grande gamba, capace di offrire anche soluzioni offensive. Mister Spilli potrà contare su un under di qualità da inserire nelle rotazioni della squadra.

Il comunicato del club

La società Varesina comunica di aver acquisito le prestazione sportive del calciatore Simone Bobbo.

Simone, esterno di difesa classe 2006, arriva dalla Primavera del Como, dopo una breve parentesi a inizio dello scorso anno in Serie D con l’RG Ticino.

Grande gamba e propensione positiva alla fase offensiva, Simone sarà una delle frecce nella faretra di Mister Spilli sulla corsia di destra.

Benvenuto nella nostra grande famiglia, Simone.

