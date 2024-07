Softball

SARONNO – Dopo la parentesi dei Mondiali in Friuli, vinti dal Giappone, riparte oggi il campionato di softball serie A1 che per i prossimi giorni propone uno “spezzatino” di gare, prima del nuovo stop per le coppe europee per club. Ma restiamo al presente: oggi alle 19.30 sul diamante saronnese di via De Sanctis c’è lo scontro al vertice fra le locali dell’Inox Team, che si sono appena rafforzati con l’arrivo della italo-americana Isabella Dayton (foto Wbsc/Ezio Ratti), e l’Mkf Bollate, che a sua volta si è potenziata con l’ingaggio dell’esterno della Nazionale Italiana Giulia Koutsoyanopulos. Si tratta di un match che era stato precedentemente rinviato per il maltempo.

Sabato alle 17 si gioca poi Macerata-Pianoro, alla stessa ora Mkf Bollate-Collecchio e Forlì-Rheavendors Caronno. In campo alle 18 anche l’Inox Team Saronno che ospita le Thunders di Castelfranco Veneto. Martedì 30 luglio c’è alle 20 il recupero Rheavendors Caronno-Mkf Bollate a Bariola, mercoledì alle 17 Mkf Bollate-Pianoro.

25072024