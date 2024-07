ilSaronnese

UBOLDO – In occasione del 20° anniversario della Giornata Mondiale del Donatore che ricade ogni anno il 14 giugno, con lo slogan: “Lascia che la solidarietà entri in circolo: dona il sangue, dona il plasma” volontari avisini hanno promosso tali valori con la posa di uno striscione al Palazzo Comunale e partecipato ad una serata del Palio delle Contrade con un gazebo per diffondere ulteriormente il gesto del dono.

Nell’occasione sono stati esposti alla Farmacia Comunale più di 100 disegni realizzati dagli alunni/e delle V Elementari di Uboldo a seguito di incontri effettuati nella tarda primavera per rinnovare i principi della solidarietà tramite il gesto, gratuito e anonimo, del dono del sangue.

Infatti, abbiamo chiesto a ciascuno di loro di produrre, su un biglietto augurale che sarà poi inviato ai futuri 18eeni della nostra comunità, un disegno un messaggio, interpretando con la propria sensibilità quanto percepito negli incontri avvenuti, per promuovere, invogliare i futuri maggiorenni ad aderire all’Avis. “Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite”. L’obiettivo della campagna è proprio quello di richiamare l’attenzione su quanto le donazioni volontarie rafforzino la solidarietà all’interno di ogni comunità. “Un sincero grazie a tutti loro, alle ingegnanti ed al personale dell’Ages per la fattiva collaborazione”.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti