Riceviamo e pubblichiamo la nota di Aldo Terrieri in merito alla scomparsa di Gianfranco Ronda.

Ciao Gianfranco, la notizia della tua scomparsa mi ha molto colpito e rattristato, era da un po’ che non avevo tue notizie ed ero intenzionato a cercare di contattarti, invece…

Già eravamo, tutti noi volontari di Protezione Civile, molto rattristati quando avevi preso la decisione di lasciare il Gruppo per vari motivi, compreso anche la malattia di cui era afflitta la tua povera moglie.

Per tutti noi eri un esempio che cercavamo di imitare anche se il tuo carattere era a volte un po’ brusco e a volte un po’ spaccone, però eri sempre disponibile e ti invidiavamo la tua esperienza in tanti settori che però non tenevi solo per te ma cercavi di trasferircela.

Voglio iniziare con ricordare la tua grande conoscenza degli imenottori che non ti stancavi mai di parlarcene e ci avevi fatto diventare un gruppo esperto e molto apprezzato dalla cittadinanza per la rimozione dei nidi di vespe e calabroni e anche per il recupero degli sciami di api; come dimenticare quella volta che le api in sciamatura si posarono sui pneumatici di un’auto e tua sdraiato sotto la carrozzeria eri riuscito ad individuare la regina così da recuperare un po’ alla volta tutto lo sciame.

L’uso della motosega non era certo un problema per te e ho ancora nelle orecchie tutte le correzioni che gridavi a chi non la stava usando in maniera corretta.

Il tua passato da vigile urbano di Milano ci permetteva di sapere bene quello che non si doveva fare durante le manifestazioni e invece come fare quello che si poteva.

Per finire con un sorriso ci facevano anche invidia le tua vacanze nella casa che avevi in Emilia dove ci raccontavi delle bontà del gnocco fritto, prosciutti vari e Lambrusco.

Ovviamente eri anche un provetto sciatore e ogni anno ci mandavi foto della tua Settimana Bianca dove dicevi di fare concorrenza ad Alberto Tomba !!

Grazie Gianfranco per tutto quello che hai fatto per l a Protezione Civile e quindi per tutta la città.

