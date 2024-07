Sport

SARONNO – Altro giorno e altro pezzo del puzzle svelato dalla Robur Saronno. Francesco De Capitani farà ancora parte dei biancoazzurri. Prosegue dunque, come da aspettative, l’avventura del playmaker classe 2002 con la squadra in cui è cresciuto, ad annunciarlo la societá con una nota sui social.

”SEMPRE CON NOI, FRANCESCO DE CAPITANI!

A tutta velocità, su e giù per il campo, si aggira come una pantera, pronta a mordere l’avversario: con il numero 10, Francesco De Capitani!

Cresciuto nel settore giovanile della Robur sin da bambino, nelle sapienti mani dei coach Claudia Dalla Valle e Alessandro Leva, ha sempre schiacciato sull’acceleratore sino alla chiamata delle giovanili dell’Olimpia Milano. In biancorosso si toglie la soddisfazione dell’esordio con punti in Serie A a soli 16 anni. Poi il rientro a casa, e all’ombra del PalaRonchi cresce esponenzialmente settimana dopo settimana, stagione dopo stagione, sino a diventare uno dei punti di riferimento del roster capace di vincere i campionati 2021, 2023 e 2024 e la Coppa Lombardia 2022 (da Mvp della finale) e 2024. Classe 2002, è una guardia capace di contenere i pari ruolo in difesa e di sfidarli in ogni singola azione offensiva, grazie alla sua velocità, alla capacità di arrivare al ferro in alta quota e ad un arresto e tiro sempre più raffinato.

Dall’anno scorso collabora anche come allenatore del settore giovanile, portando il suo esempio ed il suo entusiasmo ai tanti ragazzi che lo vedono come un modello da imitare per raggiungere la prima squadra. Orgoglio saronnese, naturalmente riconfermato anche per la Serie B Nazionale OLD WILD WEST.”

