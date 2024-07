Groane

SOLARO – Dopo il successo dello scorso weekend, torna il Beer and sound festival di Solaro: il weekend si riempie di musica, street food e birra di qualità, per serate estive all’insegna del divertimento. Ogni sera, nell’area feste di corso Berlinguer, sarà possibile gustare ottimo street food a partire dalle 19.30, mentre dalle 22 si scende in pista con un ricco programma di musica dal vivo, adatto a tutte le età.

Le danze si sono già riaperte giovedì 25 luglio con la doppia cover di Negramaro e Modà proposta dalla GKB, ma proseguiranno per venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio: venerdì 26 luglio ci si potrà scatenare con il ritorno degli Acthung Baby, tribute band degli U2, mentre sabato 27 luglio vede il gradito ritorno a Solaro dei Black Bells, la tribute band degli AcDc. Come ogni anno, la domenica, e quindi il 28 luglio, sarà affidata ad una band che farà divertire e ballare e la The Flashover legacy lo farà al ritmo di canzoni rock degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Un programma ricco e variegato anche per il secondo weekend dell’ormai tradizionale festival solarese, organizzato dall’associazione il Pensiero Libero, diventata nel tempo una garanzia di divertimento, ottima proposta culinaria e intrattenimento musicale di qualità.

