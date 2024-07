Calcio

CARONNO PERTUSELLA – È tempo di ritrovo in casa Caronnese (Eccellenza) e la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 5 agosto: primo appuntamento stagionale il raduno presso il centro sportivo di via Dante a Cesate alle 9.30, dove la prima squadra vivrà tutta la preparazione estiva.

Sarà un’occasione per scoprire la nuova rosa della Caronnese, con conferme e volti nuovi rispetto alla passata stagione. Il programma del “ritiro estivo” rossoblù è incessante: ogni giorno si alterneranno allenamenti a partite amichevoli (alcune già definite e che si giocheranno tutte allo stadio comunale di corso della Vittoria a Caronno Pertusella).

I test match

Sabato 10 agosto alle 9.30 fischio d’inizio della prima uscita stagionale, con una partitella “in famiglia” per iniziare a testare le condizioni dei giocatori dopo i primi giorni di preparazione agli ordini di mister Ferri e del suo staff.

Amichevole ancora da definire il 14 agosto e doppio impegno durante la terza settimana di preparazione: martedì 20 e sabato 24 agosto sarà l’occasione per vedere all’opera la squadra prima contro la formazione Under 17 del Como, poi contro l’Rg Ticino, ora NovaRomentin. Entrambe le sfide si giocheranno alle 17.

Saranno due test fondamentali per misurare le aspettative e la condizione fisica della squadra, che sarà impegnata nelle prime uscite ufficiali nelle settimane successive: ad attendere i caronnesi ci saranno le sfide di Coppa Italia Eccellenza il 28 agosto (nel caso di turno di riposo la Caronnese giocherà un’amichevole di lusso in casa della Folgore Caratese) e le prime partite di campionato.

