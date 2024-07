iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Prosegue a Castiglione Olona la rassegna estiva di cinema all’aperto “Eesterno notte”, giunta al suo terzo appuntamento. L’evento, organizzato da Filmstudio 90 e promosso dal Comune di Castiglione Olona, è inserito nel ricco programma di eventi e iniziative del mese di luglio.

Mercoledì 31 luglio alle 21.30, il suggestivo scenario del Castello di Monteruzzo in via Marconi ospiterà la proiezione del film di animazione “Mavka e la Foresta Incantata” di Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzh, una pellicola ucraina del 2023 della durata di 90 minuti.

La trama

La storia segue le avventure di Mavka, una giovane ninfa che si innamora di Lucas, un musicista umano. Il loro crescente affiatamento è messo alla prova quando Mavka si trova di fronte a una scelta difficile: seguire il suo cuore o adempiere al suo dovere di guardiana della foresta.

I biglietti

I biglietti saranno disponibili la sera stessa fino ad esaurimento posti, con la cassa che aprirà circa 45 minuti prima della proiezione. In occasione della campagna ministeriale “Cinema Revolution”, il prezzo del biglietto per i film italiani ed europei sarà di 3,50 euro per tutti.

