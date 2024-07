iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Nei giorni scorsi, ricordano dal Comune, “il dottor Callisto Assisi ha festeggiato il suo 101′ compleanno!” Stimato farmacista e cittadino di Castiglione Olona, è stato omaggiato dal sindaco Giancarlo Frigeri, dell’assessore alle Politiche sociali e istruzione Caterina Valle Zaninoni e dall’Amministrazione comunale con i più sinceri auguri.



Durante il corteo storico del Palio dei Castelli, svoltosi domenica per le vie della città, il dottor Assisi è stato inoltre festeggiato con grande entusiasmo da tutta la comunità castiglionese. Tra musica, figuranti e sbandieratori, si è svolto un momento speciale e significativo per celebrare un uomo rispettato, sia per le sue qualità umane che professionali.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: Callisto Assisi con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Castiglione Olona)

26072024