ilSaronnese

CISLAGO – Lo spettacolo “Boato”, rinviato dalle scorse settimane per il maltempo, si terrà questa sera alle 21 al Parco Castelbarco, sarà uno spettacolo per tutte le età portato in scena nelle più belle piazze italiane ed al “Festival internazionale del circo contemporaneo.”

Per dare un’idea di cosa verrà portato in scena, il tagline dello spettacolo recita: “Un eccentrico e rumoroso personaggio, amante della magia, della danza e dell’altezza, con prodezze al limite del coraggio trasporterà in un mondo colorato dove vige un’unica parola d’ordine: ‘Boato'”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti