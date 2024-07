news

Il bagno è una delle stanze più importanti della casa. La sua qualità e comodità può influenzare tutta la nostra vita domestica e il nostro relax.

Per questo motivo è importante prendersi cura della qualità di questa stanza, scegliendo soltanto i migliori arredamenti che riescano a darci la migliore qualità e comfort.

Allo stesso tempo però considerando che si tratta di una stanza dove passeremo diversi momenti della giornata è importante che sia arredata e decorata secondo i nostri gusti.

In questo modo riusciremo ad apprezzare il nostro bagno ogni volta che entreremo e questo ci aiuterà a trascorrere momenti di relax impagabili.

Ma come creare un bagno che sia bello da vedere, di design e armonioso?

Vediamo insieme alcuni consigli per creare l’ambiente perfetto.

Non dimenticare gli accessori per dare stile al tuo bagno

Per creare il tuo bagno di design non devi dimenticare gli accessori. Vasi, piante e contenitori dalle forme moderne e texture appariscenti possono essere tuoi alleati nella progettazione del bagno dei tuoi sogni.

Ricorda di mantenere una coerenza e omogeneità di stile e materiali utilizzati. Opta per il vimini ed il legno chiaro per uno stile provenzale moderno oppure scegli materiali in ceramica, oro e ottone per puntare su uno stile elegante e raffinato.

Trasforma la tua doccia nella protagonista del tuo bagno

La doccia può essere un elemento del tuo bagno in grado di cambiare radicalmente il modo in cui questa stanza appare. Creare una doccia di design non è impossibile e necessita soltanto di qualche accorgimento durante la fase di progettazione.

Come primo consiglio scegli un box doccia in vetro, a seconda che tu lo preferisca trasparente oppure opaco, e scegli dei profili nascosti oppure in finiture oro o argento molto sottili.

L’effetto di vetro totale infatti può rendere un ambiente molto raffinato ed elegante soprattutto se il box doccia è incassato nel pavimento.

Infine concentrati sul miscelatore della doccia per dare un tocco finale al tuo bagno. Scegli un miscelatore doccia di design per creare la tua doccia speciale e moderna, potrai optare per soffioni a cascata in grado di lasciarti incantato ad ogni tua doccia.

Utilizza i mobili sospesi per creare degli ambienti eleganti

I mobili sospesi,come lavabi e sanitari, sono una moda che ha preso piede soprattutto negli ultimi anni e sta riscuotendo molto successo.

Questo grazie alla possibilità di questi mobili di adattarsi a stili diversi e a diverse idee di bagno.

Oltre ad essere molto comodi per la pulizia, forniscono anche molti spunti per degli abbinamenti speciali, rendendo l’ambiente elegante e di stile con molto poco.

Gioca con le luci per creare il giusto ambiente

Infine, non dimenticare di giocare con le luci per creare la giusta atmosfera nel tuo bagno. Un ottima strategia è quella di utilizzare un’illuminazione integrata che riesca a nascondersi nel design del bagno.

In questo caso è utile mettere in risalto determinati aspetti del bagno e giocare con gli effetti luce ed ombra. Sfrutta eventuali nicchiette oppure nascondi dei faretti nel soffitto per creare meravigliosi effetti di luce.

Infine utilizza un dimmer per regolare l’intensità della luce e creare degli effetti rilassanti e di stile.