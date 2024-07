news

Arredare un bagno in stile moderno può sembrare un’impresa molto stressante e difficile.

Bisogna considerare molti fattori diversi e riuscire a creare un ambiente armonioso e omogeneo.

Rispetto ad altre stanze infatti il bagno può rappresentare una sfida aggiuntiva a causa della particolarità di questa stanza.

A differenza di altre stanze infatti è molto importante tenere particolarmente in conto di materiali e altri aspetti per poter creare qualcosa di unico, personale e di buon gusto.

I bagni moderni sono apparentemente difficili e costosi da creare ma in realtà con la giusta preparazione e le idee chiare è possibile creare una stanza particolare.

Lo stile Nordico: un must per le stanze moderne

Gli ultimi anni nel mondo del design hanno visto una tendenza totale verso lo stile nordico ed in particolare lo stile chiamato scandinavo.

Questo stile di design è caratterizzato da un look minimal, funzionale e basic. Ogni elemento dell’arredo deve trovarsi in armonia con tutta la stanza creando un effetto complessivo di un ambiente pulito ed essenziale senza però risultare freddo. L’accento degli ambienti moderni è posto soprattutto sul design e sulla combinazione di forme, colori e texture.

In questo articolo vediamo quali sono alcuni suggerimenti e linee guida da seguire per creare il tuo bagno moderno.

Utilizza il gres porcellanato per le tue pareti

Il gres porcellanato è un materiale perfetto per questo tipo di arredamento. Soprattutto le piastrelle di questo materiale sono perfette per creare degli effetti stupendi spendendo poco.

Il gres infatti permette di replicare una moltitudine di materiali diversi, dal legno al marmo, e vi permetterà di creare degli ambienti che vi lasceranno senza parole.

I colori migliori da utilizzare per questo stile sono antracite e colori pastello opachi. Inoltre la texture di marmo con le venature di diverse colorazioni è particolarmente utilizzata per creare dei giochi di colori e stili diversi.

Utilizza al meglio l’illuminazione

Lo stile moderno è caratterizzato da un utilizzo molto creativo dell’illuminazione, puntando tutto sulla creazione di giochi di luce ed ombra. Lo stile moderno si caratterizza infatti per l’utilizzo di LED e faretti che mettono in evidenza. i diversi punti del bagno.

L’utilizzo di specchi retroilluminati e fasce di LED è perfetto per questo stile.

Sviluppa il tuo bagno in verticale

Soprattutto per i bagni piccoli è importante sviluppare il bagno in tutte le dimensioni e non avere paura a utilizzare anche le parti superiori. I bagni moderni infatti sono caratterizzati da lunghi specchi che possono coprire gran parte della parete.

Così come mobili creati appositamente per gli spazi più stretti che riescano a coprire al meglio la parete del bagno.

Utilizza i sanitari sospesi e box doccia design

Sanitari e box doccia sono degli elementi principali di un bagno moderno. Opta per dei sanitari eleganti e resistenti che sappiano dare il giusto tocco. Nello stile moderno potrai osare di più e utilizzare anche colori oltre il ceramica bianco.

Per il box doccia invece opta per una vetratura opaca o trasparente con delle rifiniture nascoste che creano l’effetto di scatola di vetro. In questo modo avrai la possibilità di mettere in risalto anche il piatto doccia.