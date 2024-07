news

I bavaglini neonato sono un accessorio del corredino fondamentale e molto utile soprattutto nei primi mesi del tuo neonato.

Durante le prime pappe infatti ti capiterà molto spesso che il tuo neonato sporchi il bavaglino, seggiolone e tutto ciò che si troverà intorno.

Ma non disperarti, è una fase normale che ogni bambino attraversa e con i giusti accorgimenti può essere superata nel migliore dei modi, diventando un dolce e divertente ricordo.

Inoltre, proprio per la frequenza con cui i neonati tendono a sporcarsi è importante lavare correttamente i bavaglini e tutto ciò che riguarda il corredo sia per evitare di avere questi accessori eccessivamente sporchi sia per prenderti cura della salute del tuo bambino.

Dati i loro materiali assorbenti, come la spugna e il cotone, è molto facile che si annidino microbi se non lavati con la giusta frequenza e nel modo corretto, per questo è fondamentale prestare particolare attenzione a questo aspetto.

Inoltre, un cattivo lavaggio potrebbe compromettere la qualità dei bavaglini e farli durare

meno nel tempo costringendoti a cambiarli più frequentemente del dovuto.

Vediamo insieme alcuni consigli per rendere ogni volta impeccabile il bavaglino del tuo neonato.

Pre-tratta le macchie per un risultato migliore

Il primo consiglio è quello di pre-trattare le macchie agendo non appena le macchie più ostinate vengono fatte.

Ad esempio il latte potrebbe creare delle chiazze gialle difficili da togliere e potrebbe essere necessario agire subito.

In questi casi bisogna da subito spruzzare dello smacchiatore non aggressivo e poi strofinare con un vecchio spazzolino.

In questo modo la macchia sarà molto più facile da eliminare successivamente in lavatrice.

Non utilizzare acqua troppo calda o potresti rovinare il bavaglino

Se le macchie sono molto persistenti ed è necessario un lavaggio in lavatrice assicurati di non utilizzare acqua molto calda.

I tessuti di cui sono solitamente composti i bavaglini sono molto delicati e le alte temperature potrebbero provocare l’effetto opposto: la macchia potrebbe espandersi piuttosto che essere lavata via e il materiale del bavaglino potrebbe rovinarsi costringendoti a cambiarlo prima del dovuto.

Un buon metodo è quello di lavare il bavaglino nell’acqua fredda o alla temperatura indicata sull’etichetta, in questo modo riuscirai a preservare la qualità.

Prova una soluzione naturale per le macchie più ostinate

Contro macchie eccessivamente ostinate una soluzione più naturale e fai da te è quella della miscela acqua e aceto.

Prepara una bacinella con una miscela in parti uguali di acqua e aceto bianco diluito e lasciate in ammollo i bavaglini per una notte intera.

In questo modo riuscirete a distruggere anche le macchie più ostinate e lavare più facilmente il bavaglino in lavatrice.

Scegli i detergenti giusti per la pelle del tuo bambino

Un secondo consiglio è quello di utilizzare detergenti e detersivi appositamente per i tessuti delicati.

La pelle dei bambini è anch’essa molto delicata ed è necessario utilizzare dei detersivi appositi.

Un buon esempio è il sapone di Marsiglia, naturale e delicato che sarà in grado di agire al meglio.

Altre soluzioni sono candeggina all’ossigeno oppure soluzioni più naturali come miscela di acqua e bicarbonato.

In conclusione i bavaglini sono degli accessori fondamentali a cui va prestata particolare attenzione.

Una soluzione perfetta è quella di acquistare dei bavaglini di alta qualità che garantiscano sicurezza e durabilità nel tempo.

In commercio è possibile trovare dei bavaglini neonata o neonato dei migliori tessuti e qualità che vi permetteranno di avere un valido accessorio per mesi e mesi a venire.