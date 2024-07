news

Le collane sono dei gioielli a cui nessuno dovrebbe rinunciare. Si tratta di accessori versatili in grado di adattarsi a una moltitudine di contesti, outfit ed occasioni.

Sia i modelli più semplici che le collane più elaborate possono dare una nuova vita a vecchi look ed essere un punto centrale di nuovi, donando vitalità ed eleganza anche a semplici outfit.

Nonostante questo però è molto facile sbagliare le misure e gli abbinamenti e creare outfit che non risultino omogenei con i nostri accessori.

Inoltre molto spesso le collane non vengono indossate considerando le caratteristiche del nostro corpo causando dei risultati non omogenei.

Andiamo a vedere insieme quali misure per collane sono in commercio e quali caratteristiche fisiche e di stile sono più indicate per ogni modello.

Utilizza i modelli corti per mettere in risalto il tuo collo

I modelli più aderenti al collo (tra i 30 e i 40 centimetri) vengono chiamati choker o collarino. Si tratta di un modello di collana che può essere molto elegante.

Di solito è opportuno indossarlo con scollature a V ed ancora meglio se hai le spalle scoperte, magari in una serata molto elegante.

Non è indicato per corporature curvy poiché potrebbe accentuarsi ma è perfetto se avete un collo lungo e snello.

Un modello più largo del collarino è il girocollo o princess. Questo modello cade alla base del collo ed è perfetto per mettere in risalto il decoltè.

Potrai trovare diverse soluzioni di questa lunghezza data la sua versatilità. La sola catenina, oppure abbinata ad un pendente d’eccezione può essere una soluzione per una serata elegante o qualche party esclusivo.

Invece con un pendente più casual questa misura è perfetta per essere indossata su un maglione dallo scollo a V oppure un maglione girocollo.

Questo tipo di collana tende ad adattarsi a qualsiasi tipologia di fisico e riesce a valorizzare colli di qualsiasi dimensione.

Scegli i modelli più lunghi per illuminare il tuo decoltè e busto

Un altro modello più lungo del Princess è il Matinèe. Si tratta di una collana leggermente più lunga che arriva di solito ai 55 centimetri.

Mette particolarmente in risalto il decoltè e così come il Princess può essere molto versatile a seconda del contesto e dei ciondoli che vengono indossati.

Questo tipo di collana è particolarmente adatta a mettere in risalto la parte bassa del tuo busto.

Può essere indossata a giro singolo oppure a doppio giro.

Osa e indossa il gala per creare un effetto wow

Infine il modello opera è tra le collane più lunghe e viene indossato solitamente o in occasioni speciali oppure con outfit di eccezione.

Si tratta di una collana che può anch’essa essere indossata a giro singolo o doppio giro. Questo tipo di collana mette in risalto la parte bassa del busto

In generale cerca di scegliere delle collane che siano proporzionali alla larghezza delle tue spalle e lunghezza del collo seguendo la regola generale secondo cui minore sono queste misure e più larga deve essere la collana e viceversa.

Non ti resta che scegliere la collana perfetta per te, potrai trovare collane per donne dei migliori brand che ti sapranno valorizzare e renderti unica.