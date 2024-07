news

Scegliere la rubinetteria per la vasca da bagno è fondamentale per godersi al meglio i nostri meritati momenti di relax e avere la massima resa dalla nostra vasca.

Per questo motivo è importante considerare diversi aspetti quando si sceglie il proprio rubinetto per la vasca.

La scelta non è particolarmente difficile ma dovrai stare attento a una serie di fattori e considerare diversi aspetti quando scegli quale modello di rubinetteria acquistare.

Tipologia di rubinetti per la vasca

Un primo aspetto da considerare è la predisposizione idraulica del tuo bagno. Da come i tubi sono posizionati nelle pareti e nei pavimenti dipende che tipo di rubinetto potrai installare.

Vediamo insieme le tipologie di rubinetti:

Rubinetto classico

È un rubinetto per vasca che di solito viene montato sulla parete vicino alla vasca. Permette una facile manutenzione in caso di perdite o altri problemi. Inoltre offre molta possibilità di personalizzazione permettendoti di decidere al meglio a quale altezza e sporgenza posizionare il rubinetto.

Rubinetto a incasso

Si tratta di una soluzione molto elegante che permette di evitare che il rubinetto sporga. Oltre a essere una soluzione sicura e raffinata però è anche di più difficile manutenzione. A meno che non abbiate una tubatura adatta non è consigliato.

Rubinetto freestanding o a pavimento

È il rubinetto più scenografico e di stile. Consiste nel far passare le tubature sotto il pavimento e collegarle a un miscelatore. È la soluzione ideale per avere una vasca da bagno freestanding che vi permetterà di rendere il vostro bagno un ambiente unico

Rubinetto a bordo vasca

Si tratta di una delle soluzioni più eleganti. Le tubatura vengono fatte passare dietro una delle pareti della vasca. A questo punto viene montato il miscelatore su uno dei bordi della vasca fornendo un ambiente elegante e raffinato, per approfondire questa tipologia di rubinetto clicca qui.

Una volta decisa la posizione del rubinetto è necessario capire quale tecnologia utilizzare in base alle proprie esigenze, sia economiche che stilistiche.

Vediamo insieme quali tipologie di rubinetti è possibile scegliere

Miscelatori

In commercio è possibile trovare diversi tipi di miscelatori che ti permetteranno di controllare più o meno facilmente e velocemente la temperatura dell’acqua.

Vediamo insieme le diverse tipologie.

Miscelatore bicomando

È un tipo di rubinetto molto classico che presenta due manopole: una per ‘acqua calda e una per la fredda. È molto versatile esteticamente, adattandosi sia a stili del bagno classici sia facendo un attimo contrasto con gli ambienti moderni. Nonostante questo però potrebbe risultare scomoda a causa del tempo e la difficoltà nel trovare temperature intermedie e confortevoli.

Miscelatore monocomando

Si tratta di un miscelatore che presenta una sola manopola che viene indirizzata e girata per regolare la temperatura dell’acqua. È possibile installare dei sistemi anti-scottature nel caso aveste dei bambini.

Miscelatore termostatico

Si tratta di uno dei miscelatori più comodi. Permette di mantenere la temperatura costante e ottenere sempre il massimo del comfort.

Molti modelli presenti in commercio presentano due manopole: una per regolare la portata e un’altra per la temperatura.