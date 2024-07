news

GERENZANO – Soddisfazione per l’Amministrazione comunale per i risultati ottenuti dal corpo di polizia locale cittadina nella lotta al degrado. Con una stringata nota, realizzata anche con lo scopo deterrente di arginare il fenomeno ricordando ai cittadini i controlli in corso, il Comune ha annunciato i risultati ottenuti nelle ultime settimane. “La polizia locale di Gerenzano – si legge – grazie ai sistemi di videosorveglianza installati in alcuni punti nevralgici del nostro Comune oggetto di abbandono di rifiuti, è risalita alle generalità di alcuni trasgressori autori di abbandono, i quali sono stati prontamente sanzionati a norma di legge”. La normativa prevede anche che le persone identificate come responsabili dell’abbandono di rifiuti siano anche chiamare a pagare le spese del corretto smaltimento.

L’Amministrazione continua con un appello ai residenti: “Non essere incivile, non abbandonare i rifiuti! Contribuiamo tutti a mantenere pulito il nostro Comune!”.

