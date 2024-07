Città

SARONNO – Si è spento Gianfranco Ronda anima del quartiere Aquilone e della protezione civile saronnese; persona dunque conosciutissima in città.

Ieri alle 11,30 si sono radunati in piazzale Borella con le bandiere e i propri delegati sindacali Cobas per protestare contro la riduzione dell’orario di lavoro con l’imposizione di ore di ferie ormai da una settimana. E’ il presidio organizzato dai dipendenti che in appalto si occupano del servizio di pulizie dell’Asst Valle Olona. In sostanza da giovedì scorso 18 luglio ai lavoratori, circa un centinaio, che si occupano delle pulizie dell’ospedale di Saronno e di Busto Arsizio è stato chiesto di astenersi dai servizi di pulizia delle parti comuni come scale, cortili e corridoi.

Macabro rinvenimento oggi nel canale Villoresi all’altezza di Limbiate, dove è affiorato il corpo senza vita di un uomo. L’allarme, alle 10 di ieri, è stato dato da alcuni passanti, e si è subito attivata la macchina dei soccorsi.

26072024