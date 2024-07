Cogliate

COGLIATE – E’ stato soccorso e portato all’ospedale di Saronno il 35enne in stato confusionale che oggi venerdì 26 luglio vagava per il parco Groane.

L’uomo è stato intercettato dai soccorsi tra via Delle Primule e via Montecatini intorno alle 14,15 a Cogliate. Chi l’ha visto e ne ha segnalato la presenza nel parco Groane ha raccontato di come l’uomo fosse completamente nudo e perdesse sangue da naso. Non solo era visibilmente alterato e confuso. Ha anche strappato una recinzione prima di essere raggiunto dai soccorritori. E’ stato aiutato dal personale della Croce Rossa di Misinto intervenuta con la polizia locale di Cogliate.

E’ stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Saronno poco prima delle 15. Tutte da chiarire le motivazione per cui l’uomo si trovava nella zona boschiva dove si sono registrati diversi fenomeni di spaccio.

