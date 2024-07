SARONNO – Obiettivi importanti questo fine settimana per i portacolori della categoria Promesse dell’Osa Saronno ai campionati italiani di categoria a Rieti.

Saranno tre gli atleti impegnati nei 200 metri: Filippo Cappelletti , Edoardo Luraschi e Mattia Antonietti . La speranza è che almeno uno possa andare a podio. In pista anche la staffetta 4×400 femminile, con Alice Torretta , Alessia Celotto , Martina Cattaneo e Giorgia Marcomin pronte a migliorare il record di squadra. Marcomin sarà impegnata anche nei 400 ostacoli, dove punta alla finale, mentre sempre sugli ostacoli, ma nei 110, sarà in pista il multiplista Alessandro Carugati .

Nel mezzofondo saranno in campo nei 3000 siepi Lorenzo Ferraro e Martina Cattaneo , entrambi che, secondo i pronostici, hanno la possibilità di rientrare nei migliori otto, risultato che richiederà prestazioni che potranno andare oltre al record personale dei due atleti.

Puntano al podio, invece, sia Vittoria Radaelli nel salto con l’asta sia Alessandro Di Gregorio nel salto in alto, grazie a misure d’iscrizione importanti che vedono favoriti i due atleti saronnesi. In pista nel triplo anche Brayan Formentin , che punterà a migliorare il proprio record personale.

Infine, nei lanci doppio impegno per Margherita Sala: martello e disco, mentre gara singola per Diego Bruschi nel giavellotto e Nicolò Barella, multiplista ma qui in pedana nel lancio del peso.