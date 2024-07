Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese l’altra notte alle 2.40 in via De Amicis a Ceriano Laghetto, dove era stata segnalata la presenza di un giovane che si era sentito male. Al ragazzo, di 34 anni, è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo. Con l’autolettiga è stato quindi trasportato all’ospedale di Saronno, non è apparso in pericolo. Sul posto per i primi soccorsi è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio.

Questa mattina a Lazzate, erano le 9.40, in via Vittorio Emanuele è arrivata invece l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno a seguito di un tamponamento che ha coinvolto due automobili: ad avere bisogno di cure mediche è stata una donna di 61 anni, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

