Cronaca

SARONNO -Durante la notte intervento della Croce rossa saronnese nella centrale via Padre Monti a Saronno dove era stata segnalata la presenza di un anziano che stava male. E’ stato soccorso un 76enne per uno stato di intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo, ed è stato trasportato all’ospedale cittadino per l’assistenza del caso, in condizioni comunque non preoccupanti. Il fatto è accaduto alle 0.20.

Per una caduta alla stazione ferroviaria di piazza Cadorna a Saronno è stato invece soccorso all’1 un 51enne, trasportato dall’ambulanza della Croce rossa all’ospedale cittadino per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

A Cislago ieri alle 9.20 in via 4 novembre tamponamento fra due auto; sono rimaste ferite una donna di 69 anni ed una di 77 anni, apparse comunque in condizioni non gravi.

