Gara-2 della serie valida per la quinta giornata di ritorno, sospesa il 15 giugno per maltempo dopo una gara-1 vinta da Bollate, si dimostra immediatamente un pitching duel serrato. Prima della sospensione le lanciatrici erano Alice Nicolini da una parte e Kandra Lamb, ma, se in questo recupero Nicolini tornerà in pedana per Bollate effettuando quattro riprese (con 7 K), il posto di Lamb lo prende Chiara Rusconi, che si dimostra in ottima forma lanciando sei shutout inning concedendo quattro valide e quattro basi su ball all’attacco bollatese, a cui non basta una Elisa Cecchetti ispirata (3-4 nel box di battuta) per scalfire la difesa nerazzurra.

L’unico punto della sfida viene messo a segno nella parte bassa del secondo inning: Sara Brugnoli con un doppio al centro porta a casa Uxua Modrego Lopez e sarà sufficiente. Bollate avrà due grosse occasioni nel secondo e nel quarto attacco con le basi cariche, ma senza riuscire ad andare a punto. Nel finale ingresso di Greta Cecchetti sulla pedana bollatese che non concede punti all’attacco di Saronno, ma non basta per ribaltare. Vince la squadra di coach Cirimele Hemedia per 1-0.

26072024