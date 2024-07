Città

SARONNO – “In merito ai rifiuti in via Avogadro, gli uffici confermano di aver effettuato, insieme ad Econord, un sopralluogo e di aver constatato che era in atto un intervento di pulizia del corsello e smaltimento dei rifiuti da parte di una ditta contattata dal condominio”.

Inizia così la nota con cui l’Amministrazione comunale risponde alla segnalazione di una residente del Matteotti rivolta a Comune e Aler a cui ha dato voce ilSaronno.

“Si specifica, infatti, che l’area in questione è un’area privata condominiale, in gestione Aler, al quale sono già state elevate, in passato, sanzioni amministrative da parte del Comune di Saronno, anche con sanzione accessoria per smaltimento rifiuti e costi di mezzi, personale impiegati per lo sgombero. Inoltre Aler è già stata più volte diffidata ad adeguarsi e a vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti