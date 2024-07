Città

SARONNO – In arrivo, al termine del periodo estivo, il sesto trofeo Cra Fnm, organizzato da Scacchi Saronno con il patrocinio del Comune di Saronno.

La competizione, prevista per domenica 1 settembre, sarà ospitata da Sala Nevera (via del Santuario, biblioteca) e avrà inizio alle 14.30. A seguire, alle 18, le premiazioni per il primo, secondo e terzo posto.

Chiunque potrà prendere parte al torneo, che sarà strutturato secondo la modalità del girone svizzero in 5 turni, con un tempo di riflessione totale di 15 minuti. I partecipanti saranno inoltre suddivisi nelle seguenti categorie: junior, adulti, donne, ipo-non vedenti.

La quota d’iscrizione è di 10 euro a persona (5 euro per gli under 14), quale contributo per la scuola scacchi ciechi (gratuita). Per effettuare la pre-iscrizione o per maggiori informazioni contattare: Luigi (3711179430), Monica (3409291090) oppure l’indirizzo email [email protected].

(foto d’archivio)

