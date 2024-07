Calcio

VENEGONO SUPERIORE- Giovedì 25 Luglio, presso il Centro Sportivo di Cairate, nuova casa della Prima Squadra cominciano gli allenamenti della Varesina.

I convocati

I convocati per il raduno (in corsivo i giovani aggregati per la preparazione)

Portieri: Chironi, Macchi, Borin, Liccardo, Veronese

Difensori: Miconi, Bobbo Caverzasi, Mapelli, Coghetto, Cosentino, Giorgi, Zecchillo, Gondor, Granai

Centrocampisti: Guidetti, Rosa, Ghioldi, Piras

Trequartisti/Esterni offensivi: Gozzo, Sali, Buzzetti, Gasparri, Di Mauro, Carnelli, Sassi

Attaccanti: Guri, Bertoli, Isufi

Prima amichevole prevista per Sabato 3 Agosto contro la Primavera dell’Inter presso il Varesina Stadium alle 18 (orario da confermare)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048