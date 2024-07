Calcio

VENEGONO SUPERIORE- La Varesina continua con la preparazione della rosa per la prossima stagione calcistica e arriva un nuovo rinnovo: Francesco Coghetto rimarrà con le Fenici.

La società varesotta punta ancora su Coghetto, giocatore classe 2003 in grado di giocare sia da difensore centrale, sia da terzino destro. Nella scorsa stagione ha disputato ben 19 partite con la casacca rossoblù in Serie D. In passato ha vestito la maglia della Fiorenzuola, dopo essere cresciuto con la Caronnese.

Il comunicato del club

La società comunica ufficialmente che Francesco Coghetto, difensore classe 2003, resterà anche per questa stagione un calciatore della Varesina.

Lo scorso anno 24 presenze stagionali coi nostri colori.

Felici di averti ancora con noi Francesco!

(foto presa dal sito specialistico paolozerbi.com)

