La famosa meme coin Shiba Inu sta attirando nuovamente l’attenzione dei trader e degli analisti, registrando un significativo incremento di valore in seguito al recente rialzo del mercato delle criptovalute.

Un recente rapporto di Forbes suggerisce che la popolare meme coin potrebbe crescere ulteriormente, prospettando un aumento del 1700% entro il 2025.

Forbes ha analizzato l’andamento di Shiba Inu, evidenziando la sua evoluzione dagli inizi modesti fino a diventare la seconda più grande meme coin per market cap, subito dopo Dogecoin.

Attualmente, il valore di Shiba Inu è di 0,00001721 dollari. La meme coin è scesa dell’11% negli ultimi 7 giorni, andando sotto gli 0,0000190 dollari. A maggio del 2024, l’asset aveva superato gli 0,000030 dollari, spinta dal mercato rialzista e dall’interesse dei trader per le meme coin.

Himanshu Maradiya, fondatore e presidente dell’ecosistema blockchain CIFDAQ, ha sottolineato che le previsioni su Shiba Inu si sono rivelate piuttosto complesse. Le stime del valore della meme coin tra il 2024 e il 2025 vanno dagli 0,0001 dollari e gli 0,0003 dollari.

Se queste previsioni si dovessero avverare, un investimento di 2.000 dollari in token SHIB potrebbe trasformarsi in 34.000 dollari nel giro di un anno.

Chiaramente si tratta di previsioni molto ottimistiche, infatti Ukarsh Tiwari, CSO di KoinBX, ha fatto una stima molto più prudente, prevedendo che Shiba Inu potrebbe oscillare tra gli 0,00003 dollari e gli 0,00004565 dollari nel 2025.

A questo si aggiunge la possibile crescita della rete Shibarium, creata dal team di Shiba Inu per lanciare un vero e proprio metaverso basato sulla meme coin, dove verranno sviluppati diversi giochi P2E.

L’interesse per Shibarium ha portato i trader a puntare anche sulla presale di Shiba Shootout, un ecosistema ispirato ai film western.

Shiba Shootout

La presale di Shiba Shootout ha raccolto oltre 766.000 dollari, con il token nativo SHIBASHOOT venduto a 0,0196 dollari.

Il token SHIBASHOOT sarà alla base dell’ecosistema, in quanto verrà utilizzato sia come token di governance, sia come ricompensa per le meccaniche P2E.

Ambientato nella cittadina di Shiba Gulch, l’ecosistema di Shiba Shootout vede come protagonista lo sceriffo Shiba e la sua squadra di Shiba Sharpshooters, ovvero dei content creator che possono contribuire al marketing del progetto e creare hype per il lancio sul mercato.

A Shiba Gulch, i giocatori potranno partecipare a diverse attività, tutte ispirate ai cliché dei film western. Ad esempio, sarà possibile sfidare i pistoleri della cittadina in dei duelli, grazie a un app per dispositivi mobili, compatibile con iOS e Android.

Il gioco si distingue per la sua divertente grafica 2D e la possibilità di combattere contro fuorilegge nei panni dello sceriffo Shiba, in modo da guadagnare token SHIBASHOOT.

Oltre ai duelli, sarà possibile partecipare a partite di poker online all’interno del saloon di Shiba Gulch, con un taglio tipico dei western.

Con queste attività, i giocatori potranno guadagnare SHIBASHOOT che in seguito si potranno scambiare, mettere in staking o mantenere nel wallet per poter partecipare alle attività di governance.

Ulteriori ricompense in SHIBASHOOT si potranno ottenere partecipando alle “Campfire Stories”, ovvero delle chat dove si condivideranno meme divertenti. Non mancheranno le lotterie a premi e ulteriori possibilità di guadagno che verranno aggiunte nel corso dello sviluppo dell’ecosistema.

Lo staking del progetto è stato abilitato anche in presale per i trader che comprano il token con ETH, USDT, BNB o carta di credito. I token in staking genereranno ricompense in base all’APY, distribuite nell’arco nell’arco di due anni, con un ritmo di 125 SHIBASHOOT per blocco Ethereum.

