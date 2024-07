news

Per acquistare la tua casa dei sogni oppure per effettuare un importante intervento di ristrutturazione è quasi sempre necessario richiedere un mutuo. Scopriamo come puoi effettuare una simulazione della rata mensile per individuare un prodotto creditizio adatto alle tue esigenze.

La simulazione della rata del tuo mutuo

Per eseguire la simulazione del mutuo e soprattutto capire l’entità della rata mensile prevista dal piano di ammortamento, è fondamentale utilizzare un comparatore. Si tratta di uno strumento semplice ma al tempo stesso rapido ed efficace che ti consente, in pochi secondi, di elaborare un preventivo realistico tenendo conto delle tue esigenze.

Conoscere la rata del mutuo è fondamentale per poter valutare la sostenibilità finanziaria dell’operazione ed evitare possibili problematiche future. La simulazione la devi effettuare tenendo conto del tuo stipendio mensile, del valore di mercato della soluzione immobiliare di tuo interesse e della durata del periodo di ammortamento che può essere al massimo pari a 30 anni.

Come funziona la simulazione del mutuo

Grazie ai tanti strumenti presenti sul web puoi conoscere comodamente da casa la fattibilità del tuo personale progetto di acquisto di un immobile dove andare a vivere con il tuo partner. Ti stiamo parlando di un applicativo web che ti richiede semplicemente di introdurre una serie di dati assolutamente indispensabili per sviluppare il preventivo. Nello specifico, devi inserire l’importo del mutuo che molto spesso corrisponde al 80% del valore commerciale della casa di tuo interesse oppure la somma utile per eseguire la ristrutturazione.

Inoltre, devi fissare la durata del periodo di ammortamento per restituire la somma percepita e a che tipologia di tasso sei interessato. Il tasso di interesse può essere di tipo fisso oppure variabile. Nel primo caso l’importo della rata rimane costante per tutta la durata del periodo di ammortamento mentre con il tasso variabile la rata può diversificarsi in funzione di alcuni indicatori di mercato e del cosiddetto spread commerciale. Se vuoi saperne di più effettua una simulazione della rata del mutuo usando uno strumento estremamente affidabile e funzionale.

Come migliorare la simulazione del mutuo

Per rendere ancora più realistica la simulazione del mutuo e avere un riscontro oggettivo di quello che potrebbe essere lo scenario, devi riportare quante più dati nel comparatore. Oltre a scegliere il tasso di interesse e la durata del mutuo devi anche indicare alcuni aspetti personali. Ti consigliamo di inserire l’importo netto del reddito che percepisci ogni mese. Inoltre dovrai chiarire la tua posizione lavorativa e nello specifico se tu sei un bel libero professionista, un pensionato, un dipendente statale oppure un lavoratore nel settore privato. Tutti questi aspetti saranno utili durante l’elaborazione per individuare i prodotti creditizi più adatti tenendo conto anche delle garanzie finanziarie che puoi presentare.

Ci sono, infatti, alcune proposte rivolte esclusivamente ai pensionati mentre altri si rivolgono a lavoratori statali e privati. Un ulteriore dato che potrebbe modificare enormemente il preventivo della rata mensile riguarda l’importo richiesto in termini percentuali rispetto all’intero valore della casa. Più bassa è la percentuale e minore sarà anche il tasso di interesse.

In aggiunta devi riportare l’età anagrafica che diventa vincolante soprattutto in termini di durata del periodo di ammortamento. Una volta inseriti tutti questi valori puoi finalmente procedere con la simulazione del mutuo per l’acquisto della tua casa in maniera tale da calcolare con esattezza i costi con relative spese accessorie e l’importo della rata mensile. Non ti resterà che scegliere il prodotto che ti permette di risparmiare e di ottenere una serie di funzionalità utili per gestire al meglio il periodo di ammortamento.