CARONNO PERTUSELLA – In arrivo a Caronno lo “Spazio Ariosto“, il primo centro giovanile del comune, in cui ragazzi avranno la possibilità di incontrarsi, fare nuove conoscenze, relazionarsi e progettare tante iniziative, all’insegna di divertimento e sana condivisione.

L’idea del centro aggregativo proposta dalla giunta Giudici, nasce con l’obiettivo di togliere i giovani dalla strada e di coinvolgerli con attività e proposte concrete: anche se per ora si è parlato solo di idee, il progetto potrebbe divenire realtà già ad inizio 2025. Nel frattempo è stato pubblicato il bando per gli enti del terzo settore, che dovranno progettare lo “Spazio Ariosto” insieme all’amministrazione.

Come zona per il nuovo centro giovanile, si è pensato all’attuale sede provvisoria dell’asilo “Il Pettirosso”: il complesso immobiliare è stato temporaneamente allestito per ospitare le aule dell’asilo, dal momento che il plesso scolastico De Gasperi è in via di riqualificazione. Ultimata la ristrutturazione, i locali saranno sgomberati per far posto al centro, collocato vicino all’ex scuola “Dante Alighieri”, presto ristrutturata per diventare un polo culturale insieme alla nuova biblioteca.

Per decidere al meglio le attività da proporre all’interno del futuro “Spazio Ariosto“, è stato distribuito a 400 allievi delle scuole elementari e medie un questionario, su iniziativa dell’assessore alle politiche sociali Sebastiano Caruso: in tal modo si potranno analizzare le risposte dei ragazzi per cerare attività ottimali all’interno del centro giovanile.

