Lazzate

LAZZATE – “Vacanze nel borgo” torna con la diciannovesima edizione, che punta a riunire i cittadini di Lazzate e del circondario per serate di musica, spettacoli e tanto cibo di qualità. Oggi, venerdì 26 luglio, l’inizio del primo weekend di festa che trasformerà, fino a domenica 28 luglio, piazza Giovanni XXIII in una grande festa, sotto lo slogan di “Chi resta gode”.

Tutte le sere in piazza Don Galli ci sarà musica dal vivo o con dj set: si comincia con il gruppo Crazy Boogie, poi sabato 27 toccherà a Luke K dj set e domenica 28 luglio ci saranno Christian Boselli ed Alexs con musica anni ‘70, ‘80, ‘90.

Non mancheranno stand e bancarelle per rendere ancora più coinvolgente la festa, realizzata grazie al contributo di molte associazioni lazzatesi che si mettono a disposizione formando una formidabile squadra di volontari. Non mancherà, come ogni anno, il grande ristorante posti sotto la maxi tensostruttura del ristorante: saranno 640 i coperti disponibili. Sarà anche possibile (ma non obbligatorio) prenotare in anticipo, attraverso il sito www.borgoinfesta.eu. La novità di quest’anno vede protagoniste in tavola Puglia, Lazio e Lombardia con serate speciali: nel weekend dal 26 al 28 luglio il menù speciale pugliese prevede orecchiette broccoletti e salsiccia e bombette pugliesi.

Non mancano iniziative dedicate ai più piccoli: questa sera, la biblioteca civica propone laboratori per bambini dalle 20,30 in vicolo Torre. Sabato e domenica, invece, saranno disponibili giochi e animazione

(foto d’archivio: una precedente edizione di Vacanze nel borgo)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti