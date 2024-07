news

WienerAI ($WAI) è a cinque giorni dalla chiusura della prevendita dopo aver raccolto oltre 7 milioni di dollari.

Ma questa nuova meme coin non sta solo concludendo una prevendita di successo con milioni di dollari di finanziamenti, ma sta anche radunando un forte “esercito di salsicce”, che è cresciuto fino a raggiungere 13.000 membri su Telegram e quasi 16.000 su X.

L’entusiasmo attorno a questo progetto deriva principalmente dal suo bot di trading che promette di dare una mano a chi vuole comprare e vendere criptovalute che potrà usare questo strumento molto simile a ChatGPT.

Dopo la prevendita, il valore di WienerAI (attualmente a $ 0,00073) potrebbe far impennare il prezzo di $WAI. Ecco perché ora gli investitori stanno sfruttando quest’ultima finestra di mercato per ottenere il token con un grande sconto prima.

Si prevede un pump dopo gli ETF su Ethereum, mentre esplodono anche $MEW e $WIF

I cinque ETF spot su ETH appena lanciati potrebbero dare una spinta sostanziale a Ethereum.

Infatti, secondo le previsioni dell’intelligenza artificiale, Ethereum potrebbe infrangere il suo massimo storico entro tre mesi e salire a 7.000 dollari entro luglio 2025.

In settori più di nicchia, le meme coin sono quelle che hanno mostrato maggiore forza. Per esempio in 24 ore DogWifHat ($WIF) ha guadagnato l’11%, Dogecoin ($DOGE) il 5%. Anche la criptovaluta Turbo basata sull’intelligenza artificiale è cresciuta del 6,8%, MEW addirittura del 44,31% e del 127% in una settimana.

I fattori che guidano questi recenti aumenti del valore dei token sono ancora in gran parte un mistero per gli investitori, per non parlare dei nuovi arrivati ​​sulla scena crypto.

Se avessi avuto la possibilità di entrare in $MEW la scorsa settimana, il valore dell’investimento potrebbe essere più che raddoppiato ora.

È proprio qui che WienerAI interviene per dare a tutti gli investitori il vantaggio che stanno cercando.

Le capacità di trading di WienerAI, il ChatGPT delle criptovalute

Le capacità di trading di WienerAI individuano le configurazioni di trading ottimali prima ancora che avvengano.

Esamina il mercato, raccoglie dati da eventi significativi come il lancio degli ETF su Ethereum e altri fattori critici che non sono immediatamente evidenti agli investitori. Con la sua tecnologia predittiva, WienerAI fornisce queste configurazioni e indica persino il miglior exchange decentralizzato (DEX) affinché i trader possano eseguire le transazioni.

Tutto ciò che un trader deve fare è chiedere sull’interfaccia di WienerAI che, come un genio del trading di criptovalute, fornisce le risposte. Inoltre, WienerAI offre zero commissioni sulle transazioni e protezione contro il MaximalExtractable Value (MEV), proteggendosi dai bot che sfruttano le transazioni a scopo di lucro.

Queste caratteristiche hanno catturato l’attenzione di Crypto Gains, un canale YouTube con 135.000 follower, che esorta gli investitori ad agire rapidamente e ad assicurarsi una partecipazione in WienerAI prima della conclusione della prevendita.

Gli investitori puntano su $WAI e sul ruolo che può avere nel futuro del trading di criptovalute

Per aprire una posizione con WienerAI basta collegare il proprio crypto wallet al sito Web di WienerAI per acquistare token utilizzando ETH, USDT o BNB. Sono accettate anche carte di credito e debito.

Per la prevendita vengono assegnati circa 20,7 miliardi di token WAI, e i primi investitori beneficiano anche della funzione di staking di WienerAI per aumentare ulteriormente le loro partecipazioni in previsione di un significativo rialzo dei prezzi.

Attualmente sono già in staking circa 7,1 miliardi di token $WAI, per un valore di circa 5,1 milioni di dollari. Ciò rappresenta oltre 7 milioni di dollari raccolti, di cui oltre il 70% già bloccato, evidenziando la forte fiducia degli investitori in WienerAI e nelle sue capacità di trading con intelligenza artificiale.

Per gli investitori preoccupati per la sicurezza degli smart contract, WienerAI è stata sottoposta a un audit completo da parte di SolidProof, confermando zero problemi nel suo codice. Unisciti alla crescente community di WienerAI su X e Telegram per rimanere aggiornato sugli ultimi aggiornamenti e sviluppi del progetto.

