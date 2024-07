Sport

SARONNO – L’AZ Robur Saronno prosegue il suo giro di conferme per la prossima stagione in Serie B Nazionale. Oggi è il turno di Gabriele Pellegrini, ala classe 2002 autore di grandi prestazioni nel passato campionato e anche lui prodotto del vivaio biancoazzurro. Lo annuncia la società con una nota sui social.

“SEMPRE CON NOI, GABRIELE PELLEGRINI!

Macchina da punti se c’è una, capacità di infiammarsi come pochi, rimane con noi, con il nuovo numero di maglia, il numero 1: Gabriele Pellegrini!

Il ragazzo è come un jukeboxe, tu metti dentro la monetina e lui ti tira fuori un canestro. Prende, spara e segna da praticamente ogni posizione del campo. Con quel fisico lì può andare in area come vuole, spalle, fronte, tutto storto in acrobazia. E poi è un cecchino pazzesco da oltre l’arco, come quella volta che nella finale Under16 fece 7/8 da tre. Di tempo n’è passato, ma è sempre rimasto un ragazzo Robur, contribuendo a tutti i successi degli ultimi anni, soprattutto ai tre campionati vinti! Lui a dire il vero, una prima esperienza in Serie B Nazionale OLD WILD WEST l’ha già vissuta, un paio di stagioni fa, con la Virtus Imola, ma ora è pronto a tornare nella categoria da protagonista, con la maglia dell’AZ Pneumatica Robur Saronno. Classe 2002, esterno di due metri che palleggia e tira, come vanno di moda adesso, il Jet – questo il suo soprannome – è pronto al decollo!”



Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti