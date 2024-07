Cogliate

COGLIATE – “Durante l’ultimo consiglio comunale la minoranza ha dichiarato di vedere immobilismo da parte dell’Amministrazione comunale e di non capire o vedere cosa si stia facendo. Approfittiamo di questa loro strana visione del paese per aggiornare tutti sulle molte attività in essere”. Questo l’esordio del sindaco, Andrea Basilico.

La lista dei cantieri

Quasi conclusa la posa delle nuove tettoie e delle nuove pese alla piattaforma ecologica, grazie a fondi Pnrr. La struttura sarà così molto più a norma e molto più sicura.

Avanzano velocemente i lavori su 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗥𝗼𝘃𝗲𝗹𝗹𝗶, siamo quasi giunti alla fine della posa del tetto. 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗮 𝟰𝟬 𝗮𝗻𝗻𝗶. Una volta terminata (𝗰𝗶 𝘃𝗼𝗿𝗿à 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗼) con la nuova piazza e l’intervento sulla Curt del Castell daranno una nuova vita a tutto il nostro centro storico. A settembre organizzeremo un open day in cantiere per permettere agli interessati di vedere “da dentro” cosa sta succedendo al palazzo.

Partiti i lavori di rifacimento della 𝗽𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱’𝗮𝘁𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮 al campo sportivo. In questo caso grazie a fondi del bando Sport e periferie, entro la fine dell’anno ci sarà una nuova pista 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗲 𝗼𝗺𝗼𝗹𝗼𝗴𝗮𝘁𝗮 𝗙idal.

Contestualmente sono partiti anche i lavori di r𝗲𝗹𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼. Verranno sostituiti (già quasi finito) tutti i vecchi corpi illuminanti con nuovi fari a Led. Il risultato sarà un’ottima illuminazione con un enorme risparmio energetico, che fa bene all’ambiente e alle tasche del Comune.

In pochi se ne sono accorti ma 2I Rete gas sta sostituendo da qualche settimana un’importante arteria della rete locale. I lavori sono ormai in via di conclusione e hanno visto sostituire circa 500 metri di tubature della media pressione per un importante investimento economico e di sicurezza sul territorio cogliatese.

La 𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 e viene confermato l’obiettivo di consegnare l’opera per la fine dell’anno. La posa dei serramenti è terminata, gli operai stanno ora posando i rivestimenti ed al termine partirà la posa dei sanitari. Contestualmente è iniziata la fase iniziale di predisposizione del verde esterno.

E’ partito l’iter per 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗮𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝗶𝗹𝗼 𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲. Abbiamo ottenuto 𝗾𝘂𝗮𝘀𝗶 𝟲𝟬𝟬 mila euro 𝗱𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗣nrr che ci permetteranno di realizzare quest’opera praticamente quasi a costo zero per il comune. “I tempi da rispettare sono folli, ma riusciremo a farcela” assicura il sindaco.

Durante l’ultimo consiglio comunale abbiamo 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗶𝗻 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮𝗽𝗶𝗲𝗱𝗶 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗣𝗶𝗮𝘃𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗱 (il lato dove il marciapiedi è più stretto) per un importo di 𝟭𝟵𝟬 mila euro. I lavori partiranno presumibilmente a settembre e realizzeranno anche una nuova banchina per la fermata del pullman del Tpl.

Entro fine settembre sarà terminata la riqualificazione di piazza Giovanni XXIII. Con la rimozione della rotonda e la realizzazione di numerosi nuovi parcheggi, molto richiesti dall’associazione dei commercianti.

“Ci sarebbe molto altro, ma già in pochi leggeranno fino qui. Immobilismo dicevano…” conclude il sindaco.

(foto: lavori al centro sportivo)

27072024