Gli investitori che cercano un progetto potenzialmente interessante in cui investire, possono prendere in considerazione uno degli ultimi arrivati sulla scena ma che sta già facendo parlare di sé: The Meme Games. Volto a lanciare il token MGMES sui principali exchange il prossimo 10 settembre, è attualmente in fase di prevendita e quindi accessibile a un costo favorevole prima della quotazione che, come spesso accade, presenta un aumento di valore sostanziale.

Le meme coin che hanno un successo maggiore, sono quelle legate a trend e personaggi entrati nello zeitgeist contemporaneo. Basti pensare ai meme dei cani Shiba Inu, come DOGE, SHIB, FLOKI e così via. Oppure, la rana Pepe, un meme sempre più presente negli spazi Web e, pertanto, anche nel mondo delle criptovalute. Per questo motivo è lecito aspettarsi un successo lampo per il progetto The Meme Games, dal momento che crea un collegamento diretto con l’evento sportivo del momento: le Olimpiadi di Parigi 2024.

Acquistare i token in questa fase di prevendita può essere proficuo, dal momento che il costo è ancora basso, parliamo di 0,00905$ per token. A tal proposito, bisogna seguire un procedimento che potremmo definire standard per la maggior parte delle prevendite ma che non tutti i trader, soprattutto i neofiti, potrebbero conoscere.

Guida per acquistare MGMES

Guida per acquistare MGMES

Per poter acquistare MGMES, il token di The Meme Games, è necessario innanzitutto possedere un wallet. Dopodiché bisogna collegarlo al sito della prevendita e infine terminare la procedura con l’acquisto. In totale il procedimento non richiede più di dieci minuti di tempo con la giusta conoscenza dei passaggi.

Passaggio 1: Ottenere un wallet compatibile

I wallet compatibili con la prevendita sono i seguenti: Best Wallet, CoinBase, Trust Wallet e MetaMask. Si può scegliere uno qualsiasi di questi per la procedura, a patto che supporti chain Ethereum e BNB.

Tra i più apprezzati c’è MetaMask, con la sua integrazione browser per Google Chrome. Basta quindi scaricarlo e creare un proprio account per iniziare ad acquistare criptovalute direttamente dall’interfaccia.

Passaggio 2: Acquistare criptovalute

Per acquistare i token MGMES, bisogna utilizzare asset compatibili. Come è chiaramente visibile sul sito ufficiale, sono accettati ETH, USDT o BNB. Chi possiede già questi asset sul proprio wallet, può effettuare direttamente l’acquisto dopo aver collegato il wallet.

Chi non ne possiede, invece, dovrà acquistarli sugli exchange di criptovalute. MetaMask è perfetto per questa operazione. Inoltre, l’acquisto è generalmente molto veloce e non dovrete attendere più di qualche minuto prima di veder arrivare le vostre criptovalute sul wallet.

Passaggio 3: Collegare il wallet al sito della prevendita

Assicurandovi di essere sul sito ufficiale di The Meme Games, potete cliccare sul pulsante rosso che riporta la dicitura “Collega Wallet”. Scegliete poi dalla lista quello in vostro possesso.

Ora aprite il vostro wallet, e accettate la richiesta. In questo modo avrete completato la procedura. Per alcuni wallet come Wallet Connect, potrebbe essere necessario scansionare il codice QR mostrato sul portale con l’app del wallet. In ogni caso, dopo aver dato l’autorizzazione per il collegamento, avrete quasi completato la procedura.

Passaggio 4: Acquistare MGMES

Terminati i preliminari, è possibile inserire il quantitativo di MGMES che volete acquistare. Assicuratevi di scegliere l’asset di scambio di cui disponete. Dopodiché vi verrà chiesto di scegliere uno dei cinque atleti. Ognuno di questi vi dà una chance su cinque di vincere un bonus sui token acquistati. Se l’atleta selezionato vince la gara, otterrete subito il 25% di token in più su quelli acquistati.

Ora confermate l’acquisto, aprite il vostro wallet e approvate la transazione. Avrete così acquistato i token MGMES e partecipato alla prevendita. I vostri token saranno disponibili sul sito della presale al termine della stessa, che avverrà l’8 settembre, in concomitanza con l’ultimo giorno delle Paralimpiadi che decreterà la fine delle Olimpiadi di Parigi del 2024.

Generare introiti passivi con lo staking

Dopo aver acquistato i token MGMES, è anche possibile posizionarli in staking. Procedura che permette ai primi investitori di avere ritorni potenzialmente elevati. Basti pensare che i ritorni annuali stimati sono al momento a quattro cifre, ovvero del 1222%. Questo valore scende man mano che i token vengono posizionati in staking e il pool attuale supera già gli 8 milioni di token. Segno che la prevendita sta procedendo a gonfie vele, come dimostrato dal raggiungimento di oltre 200.000 dollari in finanziamenti in pochissimi giorni.

