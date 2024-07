Calcio

SARONNO – Elegante e col logo del nuovo sponsor tecnico, che “vestirà” i biancocelesti nella prossima stagione: per il campionato d’Eccellenza 2024-2025 il Fbc Saronno del direttore generale Marco Proserpio sta pensando in grande, in tutti i sensi. Anche per quanto riguarda l’abbigliamento visto che le casacche sono firmate niente meno che da Adidas.

Sulla nuova maglia salvaguardate, ovviamente, storia e colori del Fbc Ssronno con la scelta classifica, strisce bianche e celesti. Presente naturalmente anche il logo ufficiale con la scritta Fbc Saronno 1910; e spiccano loghi e nominativi anche degli sponsor, a partire da quello principale, Futura srl.

Ed ora i tifosi attendono che sia svelata anche la seconda maglia del Fbc Saronno.

Intanto, il dg Proserpio è al lavoro per costruire la rosa per la prossima annata, obiettivo un posto nelle parti alte della graduatoria.

(foto: un particolare della maglia che vestirà il Fbc Saronno nella prossima annata, campionato di Eccellenza)

25072024