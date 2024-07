Sport

MISINTO – Il nuovo campione italiano di Bmx, categoria G6, è il Leonardo Galassi.

L’undicenne, già campione di Lombardia (titolo ottenuto a Caravaggio), ha conquistato il nuovo e prestigioso titolo con la vittoria della prova unica a Rivignano (Udine).

Il giovane Leonardo è seguito e sostenuto nelle sue imprese da tutta la famiglia, tra cui è il nonno misintese Renzo Peccini, mamma Roberta e papà Giorgio. Come spiegano i genitori, la storia d’amore tra il ragazzo e il mondo Bmx è iniziata tre anni fa, quando Leonardo è entrato nella categoria G3. Non molto tempo dopo, grazie ad impegno, passione e duro lavoro, sono arrivati grandi risultati e tante soddisfazioni per il giovane atleta, tra cui quest’anno il titolo lombardo e l’italiano assoluti.

In programma per ottobre la conclusione del campionato italiano a tappe, dove Leonardo attualmente domina la testa della classifica con discreto distacco. I risultati non finiscono qui, infatti sono arrivati anche i piazzamenti sul podio nelle prime gare di campionato europeo (in Belgio, Olanda, Francia e Repubblica Ceca).

(foto dal profilo Facebook di Leonardo Galassi)

