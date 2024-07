news

Il 2024 è stato un anno molto positivo per le meme coin, con tantissimi nuovi progetti arrivati sul mercato e i token di Ethereum, Solana e Base che hanno goduto di una notevole crescita.

Al momento, i trader si chiedono quali meme coin possono arrivare a 0,01 dollari entro la fine del 2024. In questo articolo cerchiamo di scoprire se Shiba Inu, Mog Coin e MEW possono raggiungere questo traguardo, analizzando anche le caratteristiche della presale di ShibaShootout, una nuova meme coin venduta in presale a 0,0196 dollari.

Shiba Inu

Shiba Inu è la meme coin principale del mercato crypto, insieme a Dogecoin. Lanciata nel 2020 su Ethereum, Shiba Inu è rapidamente cresciuta diventando uno degli asset più importanti del settore, con un market cap di 10 miliardi di dollari.

Attualmente, Shiba Inu è al 10° posto della classifica delle criptovalute per market cap dell’aggregatore Coinmarketcap. Con il lancio della rete Shibarium, l’asset si sta lentamente trasformando da una semplice meme coin in un vero e proprio token di utilità che funzionerà all’interno di un metaverso.

Inoltre, sulla rete Shibarium verranno sviluppati anche giochi P2E, in modo da andare incontro alle attuali tendenze ed esigenze di mercato.

Nonostante la sua fama, Shiba Inu non sta passando un momento positivo, in quanto in perdita da almeno un mese. L’asset ha un valore di 0,00001737 dollari, raggiunto dopo un calo del 9,94% registrato negli ultimi 7 giorni. È improbabile quindi che Shiba Inu arrivi a 0,01 dollari entro la fine dell’anno.

Mog Coin

MOG è una meme coin innovativa che mira a rivoluzionare il mondo delle criptovalute attraverso l’uso di meme e contenuti virali.

La comunità di MOG è composta da appassionati di meme che lavorano insieme per creare e condividere contenuti divertenti.

Al momento, il token MOG viene venduto a 0,00000205 dollari. Nell’ultimo mese ha goduto di una notevole crescita del 75%.

Il valore attuale dell’asset è molto lontano dagli 0,01 dollari, quindi è molto difficile che raggiungerà questa cifra entro la fine del 2024.

Cat in a dogs world (MEW)

Cat in a dogs world (MEW) è una criptovaluta meme sviluppata sulla blockchain di Solana a tema felino. Lanciato il 26 marzo 2024, l’asset si pone come alternativa ai token come Dogecoin e Shiba Inu.

Il progetto adotta un approccio strategico alla tokenomics, con una fornitura totale che ammonta a 88.888.888.888 token MEW, di cui il 90% dei token del pool di liquidità (LP) è stato bruciato per creare un valore stabile e ridurre la volatilità.

Il restante 10% dei token è stato distribuito tramite airdrop alla comunità di Solana per promuovere l’engagement e il supporto.

Attualmente focalizzato sul suo appeal come meme, il team di sviluppo di MEW potrebbe in futuro introdurre nuove funzionalità o partnership per aumentarne l’utilità.

Al momento, MEW ha un valore di 0,007298 dollari, raggiunto dopo una notevole crescita dell’81% registrata negli ultimi 7 giorni. Con un’ulteriore crescita, spinta dalla community e da un eventuale fase rialzista del mercato, MEW potrebbe raggiungere gli 0,01 dollari entro la fine del 2024.

Shiba Shootout

Shiba Shootout è un nuovo gioco P2E che ha raccolto più di 750.000 dollari in presale. Il progetto si ispira alle meme coin a tema canino come la sopracitata Shiba Inu e ai film western.

Il token nativo SHIBASHOOT viene venduto a 0,0196 dollari e sarà alla base dell’ecosistema. Il gioco è ambientato nella cittadina di Shilba Gulch, dove Sceriffo Shiba si occupa di far rispettare la legge.

All’interno di Shiba Gulch, i giocatori potranno guadagnare ricompense in SHIBASHOOT partecipando a diverse attività, come i duelli PVP, il poker e la condivisione di contenuti.

Il token SHIBASHOOT fungerà anche da token di governance, consentendo ai titolari di votare sugli sviluppi futuri della piattaforma.

Gli utenti possono comprare il token SHIBASHOOT con ETH, USDT, BNB o carta di credito e bloccarlo sulla rete Ethereum per fare staking e ricevere ricompense in base all’APY.

