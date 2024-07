Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore all’Ambiente Franco Casali in merito alla nota del Comitato “No all’antenna” di via Venezia con cui si annuncia il ricorso al Tar

Ecco il testo integrale

Con riferimento all’articolo inerente le problematiche dell’antenna telefonica di via Venezia, l’Amministrazione comunale fa presente che non risulta essere stato richiesto un incontro da parte dei cittadini firmatari della petizione. I residenti dell’area di via Venezia inviarono una richiesta ad Arpa e Ats Insubria, in copia al protocollo del Comune, per manifestare la propria contrarierà all’installazione dell’antenna telefonica in via Venezia.

“Non siamo a conoscenza di risposte al comitato da parte degli Enti preposti – spiega l’assessore Casali – Da parte nostra, abbiamo ritenuto necessario dare un riscontro alla missiva protocollata dal Comitato con un documento ufficiale, per chiarire quanto previsto dalle normative in materia. Non mi risulta sia mai stato richiesto un incontro all’Amministrazione da parte dei cittadini, incontro che siamo come sempre disponibili a fissare senza difficoltà, così come fatto lo scorso anno con il comitato costituitosi per l’antenna del quartiere Dal Pozzo. Riceveremo ovviamente volentieri anche il comitato della Cassina per un confronto su questa nuova problematica. Attendiamo l’eventuale richiesta formulata da un referente che lasci nominativo e recapito per poter essere contattato”.

