SARONNO – “Sono andata al cimitero cittadino a rendere omaggio ai miei cari ed entrando ho visto una piccola discarica di rifiuti. Alcuni resti di un fast food e un pneumatico. Mi ha lasciato una tale amarezza ma come si può non rispettare in questo modo uno spazio pubblico?”.

E’ lo sfogo che ha condiviso con la redazione una saronnese che oggi, sabato 27 luglio, si è recata al cimitero di via Milano ed ha inviato alla redazione gli scatti. Verosimilmente la ruota e i contenitori del fast food sono stati abbandonati in momenti diversi ma la piccola discarica hanno provocato lo sdegno della saronnese.

