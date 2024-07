E’ in programma per domani la 53esima edizione del Gran Premio Città di Saronno, la gara ciclistica storica che si snoda tra le vie del centro (via Roma, via Manzoni, via Baracca, via Visconti, via Parini, via Guaragna).

Per consentire lo svolgimento della gara, dalle 7 alle 14 di domenica sono vietati il transito e la sosta nelle seguenti vie: via Roma (tra via Piave e piazza Libertà), via Manzoni (tra via Roma e piazzale Borella), via Baracca (tra via Manzoni e via Visconti), via Visconti (tra via Baracca e via Marconi), via Parini (tra via Manzoni e via Carugati), via Guaragna, via Carugati (tra via Parini e via Roma).