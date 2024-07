Città

SARONNO – Una giornata di team building in cucina per migliorare il clima aziendale è quella che hanno realizzato lo scorso 18 luglio alcuni dirigenti e funzionari del comune di Saronno. Complessivamente sono state una ventina le adesioni al progetto realizzato nell’ambito della formazione “per sviluppo e l’aggiornamento professionale dei dipendenti”.

“L’iniziativa – spiegano da Ial Lombardia – nata da un’idea del segretario comunale Antonella Petri, ha visto 20 funzionari comunali divisi in due squadre sfidarsi ai fornelli. Finger food, primi, torte e drink dovevano essere preparati seguendo regole precise, budget e tempi prestabiliti. Dopo il briefing iniziale, i funzionari hanno indossato i grembiuli e scoperto le ricette, trovando una mystery box per ciascun gruppo nel laboratorio. A guidarli, i docenti tecnico-professionali – Erika Perna per la sala bar, Marco Di Salvia per la cucina e Francesca Callegari per la pasticceria. Accanto a loro, Raffaele Moffa ha guidato il gruppo alle riflessioni sulle tipiche questioni di ordine professionale, riportando l’attenzione su alcune delle dimensioni come la gestione dei conflitti, l’importanza dell’ascolto attivo e la chiarezza nella comunicazione”.

Sempre raccolta e condivisa da Ial Lombardia il commento del segretario comunale Antonella Petri: “Sono prossima al pensionamento e volevo lasciare ai miei colleghi un segno: se vogliamo rinnovare e migliorare la pubblica amministrazione, dobbiamo lavorare sul benessere e il lavoro di squadra tra noi dipendenti“.

Il costo dell’intervento è stato di 1.550 euro di cui 300 euro per le materie prime e 340 euro per gli atti d’ufficio. Dal comune che ha condiviso sulla pagina Facebook comunale le immagini della giornata un ringraziamento a Ial Lombardia per il progetto.

“I nostri laboratori – concludono dallo Ial – si prestano a molteplici attività. Dalla formazione professionale per gli studenti alla formazione continua per le imprese, attraverso la progettazione personalizzata abbiamo l’opportunità di essere accanto alle persone e alle aziende per lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione dei talenti. Ringraziamo i nostri docenti tecnico professionali, Erika Perna, Marco Di Salvia e Francesca Callegari e il formatore Raffaele Moffa per aver tessuto questa esperienza formativa sulle dinamiche del gruppo lavoro calata su misura delle esigenze dei dipendenti del Comune di Saronno”

