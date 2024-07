Città

SARONNO – “In questi giorni è partita anche a Saronno la raccolta firme a sostegno del referendum contro l’autonomia differenziata denominato L‘Italia non si spacca“.

Inizia così la nota del comitato creato a sostegno della consultazione: “Anche a Saronno le forze sociali e politiche si stanno attivando per organizzare presidi, nel frattempo il modulo per la raccolta firme è stato depositato all’ufficio elettorale del comune di Saronno dove ogni cittadino residente in città può andare a firmarlo munito di documento di identità valido”.

Da qui l’invito: “Chiediamo a tutti i cittadini di recandosi all’ufficio elettorale del Comune per firmare la richiesta di referendum contro questa legge che divide l’unità nazionale, nega l’ eguaglianza dei diritti, l‘unità della Repubblica e diversifica sanità, scuola, contratti di lavoro, giustizia e ambiente per Regione di residenza e fascia di reddito”.

Ed è già partita l’organizzazione: “A breve verranno comunicati le date e gli orari dei presidi dove i cittadini potranno recarsi a informarsi e firmare questa scellerata legge”.

