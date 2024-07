Città

SARONNO – Sono stati derubati della propria valigia all’aeroporto Malpensa ma grazie all’intraprendenza e all’impegno degli uomini del comando di polizia locale sono tornati in possesso del proprio effetto personale e cosa ancor più importante i passaporti in esso contenuti.

E’ la disavventura, a lieto fine, di cui è stata vittima una famiglia italobrasiliana. Tutto è iniziato ieri mattina quando, nei pressi dello scalo ferroviario, gli uomini della Sicuritalia hanno trovato una valigia verosimilmente oggetto di furto. La borsa è stata affidata al comando di polizia locale che tra gli effetti personali all’interno ha trovato i passaporti di una famiglia.

I vigili sono partiti dagli adesivi dell’aeroporto di Malpensa ancora sulla valigia per avviare le indagini. Con la collaborazione dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Milano Malpensa gli agenti saronnese sono risaliti alla denuncia di furto e con una serie di escamotage anche alla famiglia brasiliana di origine italiana in vacanza per trovare i parenti vittima del furto.

Il furto era avvenuto mentre i turisti attendevano di prendere un’auto a noleggio. Proprio con la vettura ieri la famiglia è arrivata a Saronno, da Verona, per perfezionare le procedure di restituzione, sollevati dal fatto di poter riprendere l’itinerario che si erano prefissati e che diversamente, sarebbe stato inevitabilmente compromesso dalle complesse procedure burocratiche relative all’emissione di nuovi documenti. Un sentito grazie è arrivato dai turisti agli agenti per la rapidità con cui li hanno rintracciati.

