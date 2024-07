Softball

SARONNO – Softball A1, oggi tante partite. Ad aprire il rush finale in vista della postseason ci pensa una squadra che in questa lotta è particolarmente coinvolta: sul diamante di Macerata (10-14) arriva infatti la Mia Office Blue Girls Pianoro (14-10) che, forte di tre partite di vantaggio su Caronno, difende il quarto posto che significherebbe ritorno ai playoff. All’andata Pianoro vinse entrambe le sfide, ma sul diamante casalingo Macerata si è sempre dimostrato un osso molto duro da affrontare.

Successivamente sarà la volta della capolista, l’Mkf Bollate (23-2) che arriva però dal primo momento, sebbene inframezzato da ben un mese di pausa, un po’ chiaroscuro della sua stagione: la sconfitta in finale di Coppa Italia e successivamente, nella serata di giovedì, nel recupero di campionato per mano di Saronno mette la pulce nell’orecchio bollatese, specie in ottica playoff. Per riprendere la marcia e blindare il primo posto, potendo contare su nuovi innesti come Giulia Koutsoyanopulos, la squadra di Arocha troverà di fronte a sé la Bertazzoni Collecchio (6-20), l’unica squadra (seppur lontana quattro partite) nel mirino di Old Parma – a riposo nel weekend – nella lotta per evitare il playout.

In contemporanea con Bollate-Collecchio andrà in scena un duello tra Italposa Forlì (16-8) e Rheavendors Caronno (11-13), sfida che nove mesi fa valeva lo Scudetto e che oggi sa di ultima spiaggia per Caronno se vuole centrare i playoff. Più salda la posizione di Forlì, che deve però guardarsi le spalle da Pianoro se vuole difendere il terzo posto in graduatoria.

Chiude il programma di un sabato ricco di softball la serie tra Inox Team Saronno (21-5) e Thunders (9-17), due squadre che hanno avuto di che sorridere nei recuperi e negli anticipi giocati questa settimana: Saronno, dopo aver vinto la Coppa Italia per il terzo anno consecutivo, proverà con tutte le sue forze, grazie all’apporto dell’azzurra Isabella Dayton, l’assalto al primo posto che appare saldo tra le mani di Bollate, mentre le Thunders con la doppietta contro Old Parma nell’anticipo della nona giornata si sono messe al sicuro dal rischio playout per questo finale di stagione.

Sabato 27 luglio

Ore 15.00 (+30’ dopo il termine di gara 1) Macerata – Mia Office Blue Girls Pianoro

Ore 17.00 (+30’ dopo il termine di gara 1) MKF Bollate – Bertazzoni Collecchio

Ore 17.00 (+30’ dopo il termine di gara 1) Italposa Forlì – Rheavendors Caronno

Ore 18.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Inox Team Saronno – Thunders

Riposa: Pubbliservice Old Parma

Mkf Bollate (23 vittorie – 2 sconfitte, .920); Inox Team Saronno (21-5, .808); Italposa Forlì (16-8, .667); Mia Office Blue Girls Pianoro (14-10, .583); Rheavendors Caronno (11-13, .458); Macerata (10-14, .417); Thunders (9-17, .346); Bertazzoni Collecchio (6-20, .231); Pubbliservice Old Parma (3-24, .111)

